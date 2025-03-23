«Испытание аулом. Ход конём»

Новости кино
Съемки драмы проходят в Костромской области
Новости кино
Мистический триллер покажет Okko
Интервью
Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится
Спутник телезрителя
21 марта, 17:30, viju TV русское
Спутник телезрителя
20 марта, 22:05, СТС
Спутник телезрителя
22 марта, 22:35, Первый канал
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Комедия с балабановскими мотивами в Мексике
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Сводные сёстры узнали о кончине Ларисы Голубкиной во время репетиции спектакля
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