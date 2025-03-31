«Андор». 2 сезон. Трейлер №2 на английском языке

Лайфстайл
Актриса не знает, что с этим делать
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
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Премьера фильма «Батя 2. Дед»
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Интриги, стратегии, напряжение
Спутник телезрителя
2 апреля, 19:30, Наше новое кино
Новости кино
В Туапсе начались съемки многосерийной мелодрамы
Новости театра
Премьера постановки пьесы Пьера Нотта «Две дамочки в сторону Севера» состоится 4 и 5 апреля на Малой сцене «Мастерской
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Новости кино
Неделя новинок стартует 7 апреля
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