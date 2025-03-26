«Поцелуй на крыше»

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Интервью Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем» Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями