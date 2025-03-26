«Поцелуй на крыше»

Спутник телезрителя
В ночь с 26 на 27 марта, 01:25, Hollywood
Главная тема
«Почему же мы так слабы, погружены в депрессию и бесконечно лжем?»
История кино
60 лет с премьеры легендарной киносказки Александра Роу
Лайфстайл
Виктория готовится скоро стать мамой
Главная тема
От Горгоны и Вия до Алисы, Винни-Пуха и всех-всех-всех
Лайфстайл
Актёр выплачивает 30% от своего заработка
Интервью
Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями
Лайфстайл
Михаил Ефремов выйдет на свободу в начале апреля
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