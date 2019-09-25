«Гемини». Отрывок

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Новости кино
Фестиваль пройдет с 3 по 6 октября.
Новости театра
Премьера спектакля состоится 10 октября.
Новости кино
Объявлены финалисты телевизионной премии.
Ролики фильмов
Новости кино
Лучшим режиссером назвали дебютанта Михаила Морскова.
Дозорные
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Ролики фильмов
Аарон Пол
сбегает от неонацистов и пытается начать новую жизнь.
Дозорные
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Обзор сериалов
Маньяк Майкл Шин и его родительская ответственность
Спутник телезрителя
24 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Ролики фильмов
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