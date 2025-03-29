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«Притворись моим мужем»

трейлер

29 марта 2025
Бизнес-леди (Диана Пожарская) выдаёт подчинённого (Дмитрий Власкин) за своего жениха, чтобы не упустить выгодный контракт

«Сердце степей». ТВ-ролик
«Письмо в будущее». ТВ-ролик
«Папа в отлёте»
«Закон случайных совпадений». ТВ-ролик
«Верни её из мёртвых». Тизер

видео добавил посетитель Yevgeniya
персоны
Дмитрий ВласкинСофья ЗайкаДиана ПожарскаяПавел ПрилучныйДенис Самойлов
фильмы
Притворись моим мужем

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   29.03.2025 - 20:18
Власкин снял сам себя в главной роли) Пока не понял в качеств кого он лучше, актера или режиссера. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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