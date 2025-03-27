«ВИА «Васильки»

Лайфстайл
"Как всё было на самом деле"
Рецензии на фильмы
Российское «Черное зеркало» — с чеховскими мотивами и тропическими пейзажами
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
Новости кино
Картина стартует в прокате 3 апреля
Обзор сериалов
С чем нас оставляет актуальное «Преступление и наказание» с Иваном Янковским
Лайфстайл
у 38-летней актрисы наконец-то родилась дочь
Спутник телезрителя
31 марта, 22:55, СТС
Спутник телезрителя
30 марта, 12:55, Наше новое кино
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