«Комикс Стрип». Заставка на английском языке

Спутник телезрителя
31 марта, 18:45, Кинопремьера
Лайфстайл
Интриги, стратегии, напряжение
Рецензии на фильмы
Масштабная историческая драма, посвященная памяти всех погибших за родную землю
Спутник телезрителя
2 апреля, 19:30, Наше новое кино
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В Туапсе начались съемки многосерийной мелодрамы
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Самой тяжёлой для актрисы оказалась сцена с повешением
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Завершились съемки первой киноэкранизации одноименного романа Льва Толстого
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Актриса не знает, что с этим делать
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