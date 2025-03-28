что почитать?

Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти»

Масштабная историческая драма, посвященная памяти всех погибших за родную землю

«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля

«Поехавшая»: Ну и пусть будет нелегким мой путь

Интервью

Илья Учитель: «Папа мне никогда никакие мудрости конкретными фразами не доносил»

Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений