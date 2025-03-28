Новости кино
В Туапсе начались съемки многосерийной мелодрамы
Рецензии на фильмы
Масштабная историческая драма, посвященная памяти всех погибших за родную землю
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Спутник телезрителя
31 марта, 22:55, СТС
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
Новости театра
Премьера постановки пьесы Пьера Нотта «Две дамочки в сторону Севера» состоится 4 и 5 апреля на Малой сцене «Мастерской
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Спутник телезрителя
30 марта, 12:55, Наше новое кино
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Актриса не знает, что с этим делать
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