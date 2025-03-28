«Пантера в армии». Заставка на английском языке

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Премьера фильма «Батя 2. Дед»
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
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Интриги, стратегии, напряжение
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2 апреля, 19:30, Наше новое кино
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