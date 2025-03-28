«Пантера Да Винчи». Заставка на английском языке

Новости кино
Завершились съемки первой киноэкранизации одноименного романа Льва Толстого
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
Спутник телезрителя
2 апреля, 19:30, Наше новое кино
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Самой тяжёлой для актрисы оказалась сцена с повешением
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Новости кино
Успешный московский рекламщик попадает в загробный мир
Спутник телезрителя
31 марта, 22:55, СТС
Спутник телезрителя
1 апреля, 23:55, ТНТ
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