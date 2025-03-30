«Любовь — боль»

Новости кино
Обладательницу «Оскара» зовут на главную роль в перезапуск «Обители зла
» от студии Sony
Спутник телезрителя
31 марта, 22:55, СТС
Лайфстайл
Они были вместе 8 лет
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
Рецензии на фильмы
Масштабная историческая драма, посвященная памяти всех погибших за родную землю
Спутник телезрителя
1 апреля, 23:55, ТНТ
Лайфстайл
Интриги, стратегии, напряжение
Новости кино
В Туапсе начались съемки многосерийной мелодрамы
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