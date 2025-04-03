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«Зона интересов»

трейлер

3 апреля 2025
Единственное, что мешает семейству Хёсс быть в полной гармонии и комфорте — клубы дыма из крематория, стрельба, лай собак и крики жертв. В главной роли — Сандра Хюллер

«Астрал. Заклятие мёртвых»
«Легенда о великанах»
«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров». Трейлер №7 на японском языке
«Возраст стилю не помеха»
«Одно целое». Трейлер №2 на английском языке

видео добавил посетитель yanna
персоны
Ральф ГерфортДжонатан ГлейзерКристиан ФридельСандра Хюллер
фильмы
Зона интересов

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   8.04.2025 - 17:08
Жутко интересно посмотреть на очень оригинальный сюжет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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анонс

«Астрал. Заклятие мёртвых»
«Астрал. Заклятие мёртвых»
Ради спасения дочери Кемаль проводит тёмный ритуал в особняке, но болезнь его матери и коварная домработница выпускают наружу настоящий паранормальный ужас
«Легенда о великанах»
«Легенда о великанах»
Группа воинов-христиан и мусульман отправляется в леса языческих Пиренеев, чтобы попытаться вернуть давно пропавшее великолепное сокровище
«Возраст стилю не помеха»
«Возраст стилю не помеха»
Документальный фильм о нестареющих стильных дамах Нью-Йорка. Эти героини вдохновляют целые поколения и доказывают, что красота неподвластна времени

Афиша кино >>

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