«Зона интересов»

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11 июля «Астрал. Заклятие мёртвых» Ради спасения дочери Кемаль проводит тёмный ритуал в особняке, но болезнь его матери и коварная домработница выпускают наружу настоящий паранормальный ужас

11 июля «Легенда о великанах» Группа воинов-христиан и мусульман отправляется в леса языческих Пиренеев, чтобы попытаться вернуть давно пропавшее великолепное сокровище

10 июля «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров». Трейлер №7 на японском языке После отъезда Арараги его подруги сталкиваются с новыми мистическими проблемами