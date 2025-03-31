«Око за око». Отрывок

Лайфстайл
Интриги, стратегии, напряжение
Новости кино
В Туапсе начались съемки многосерийной мелодрамы
Лайфстайл
Пара не афиширует свой роман
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
Спутник телезрителя
31 марта, 18:45, Кинопремьера
Спутник телезрителя
1 апреля, 23:55, ТНТ
Новости кино
Обладательницу «Оскара» зовут на главную роль в перезапуск «Обители зла
» от студии Sony
Спутник телезрителя
30 марта, 12:55, Наше новое кино
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