«Абсолютная власть». Трейлер на английском языке

Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
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Интриги, стратегии, напряжение
Спутник телезрителя
31 марта, 18:45, Кинопремьера
Новости театра
Премьера постановки пьесы Пьера Нотта «Две дамочки в сторону Севера» состоится 4 и 5 апреля на Малой сцене «Мастерской
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