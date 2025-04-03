«Чужой район-4». ТВ-ролик

Новости кино
Успешный московский рекламщик попадает в загробный мир
Новости кино
В Туапсе начались съемки многосерийной мелодрамы
Лайфстайл
Интриги, стратегии, напряжение
Лайфстайл
Премьера фильма «Батя 2. Дед»
Спутник телезрителя
2 апреля, 19:30, Наше новое кино
Спутник телезрителя
31 марта, 22:55, СТС
Спутник телезрителя
31 марта, 18:45, Кинопремьера
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
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