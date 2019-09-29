ревью

Зрителей ожидает ремейк комедийного детектива 1985 года, основанного на одноимённой настольной игре.

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Новости кино

Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла

К ситкому также присоединились Бен Шварц, Тоуни Ньюсом, Диана Сильверс и Джимми О. Янг.