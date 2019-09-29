Ролики фильмов
Ролики фильмов
Талантливый врач Пётр Рыков
переезжает, чтобы начать новую жизнь.
Ролики фильмов
Офицер полиции Бойд Холбрук
охотится за таинственным серийным убийцей, преступления которого не поддаются объяснению.
Новости кино
Новости кино
Новости кино
Зрителей ожидает ремейк комедийного детектива 1985 года, основанного на одноимённой настольной игре.
Ролики фильмов
История Зака Готтсагена - актёра с синдромом Дауна, сыгравшего главную роль.
Новости кино
Новости кино
К ситкому также присоединились Бен Шварц, Тоуни Ньюсом, Диана Сильверс и Джимми О. Янг.
Спутник телезрителя
29 сентября, 20:45, ТВ-3
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Интервью
Сценарист и продюсер нового комедийного сериала «Триада» о сексуальности, феминизме, изменах и «Изменах»
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