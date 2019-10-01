Новости кино
На канале «Россия 1» стартует сериал «Входя в дом, оглянись».
Новости кино
На Первом канале – премьера сериала «Отчаянные».
Интервью
Автор и режиссер анимационного фильма «Эверест» о творческом пути, любви к животным и работе в коллективе
Ролики фильмов
Молодой и талантливый нейрохирург Даниил Страхов
после несчастного случая теряет память, но не способность помогать людям.
Новости кино
Мероприятие состоится 3 октября.
Дозорные
Выиграй билеты на премьеру в Москве
Новости кино
В прокате с 7 ноября.
Ролики фильмов
История создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Ильича Хачатуряна «Танец с саблями».
Спутник телезрителя
1 октября, 22:00, Супер
Ролики фильмов
Погрязшая в долгах семья получает шанс открыть свой бизнес.
Лайфстайл
А также о нежелании вмешиваться в политические процессы России
Ролики фильмов
обсуждение >>