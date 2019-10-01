«Американская история ужасов». 9 сезон. Трейлер №3

Новости кино
Ролики фильмов
Открывающая сцена нового фильма.
Новости кино
Предыдущий глава студии Сергей Зеров покинул пост по собственному желанию.
Фестивальная колонка
Названы победители фестиваля студенческих короткометражек
Ролики фильмов
Эмма Робертс
устраивается на работу в летний лагерь «Рэдвуд», где орудует убийца.
Новости кино
На канале «Россия 1» стартует сериал «Входя в дом, оглянись».
Новости кино
На Первом канале – премьера сериала «Отчаянные».
Интервью
Автор и режиссер анимационного фильма «Эверест» о творческом пути, любви к животным и работе в коллективе
Ролики фильмов
Молодой и талантливый нейрохирург Даниил Страхов
после несчастного случая теряет память, но не способность помогать людям.
Новости кино
Мероприятие состоится 3 октября.
Дозорные
Выиграй билеты на премьеру в Москве
Ролики фильмов
История создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Ильича Хачатуряна «Танец с саблями».
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