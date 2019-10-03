«Воспитывая Диона»

ревью

Mamba Stories выполнен в screenlife-формате.

Тимур Бекмамбетов сделал сериал про сайты знакомств

История о темнокожей матери-одиночке, которая после гибели мужа растит малолетнего сына с суперспособностями.

Комедийный дуэт переезжает на СТС

Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова вместе

Новости кино

Студия «Петербург» приступила к работе над вторым сезоном «Тимы и Томы»

Первые 13 эпизодов продолжения анимационного сериала будут произведены к апрелю 2020 года.