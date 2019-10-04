ревью

Новости кино Премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского состоится на Римском кинофестивале В российский прокат лента выйдет 14 ноября.

Новости театра «Ленкому» не будут искать нового худрука Вместо этого будут расширены полномочия директора театра Марка Варшавера.

Ролики фильмов «Холодное сердце 2». Трейлер №3 Анна и Эльза отправляются в увлекательное путешествие, чтобы раскрыть древнюю тайну их родной страны.

Новости кино Сценаристы «Кухни» и «Отеля Элеон» стали креативными продюсерами СТС Ранее они работали в компании Yellow, Black and White.

Новости кино 20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате В прокате с 14 октября.

Обзор сериалов «Екатерина Великая»: Потемкинские деревни Хелен Миррен и ее любовь к Гришеньке

Ролики фильмов «Playmobil Фильм: Через вселенные». Трейлер №4 Потеряв брата в мире игрушек, старшая сестра Марла отправляется на его поиски.