«Отчаянные»

Новости кино
В основу будет положена пьеса «Ночь, когда Лорье Годро проснулся».
Ролики фильмов
У известного столичного режиссера Андрея Соколова
внезапно объявляется взрослый внебрачный сын.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Марго Робби
вместе с группой супергероинь борется с главарём преступного мира Готэма.
Спутник телезрителя
5 октября, 21:00, СТС
Ролики фильмов
Девушка Ада влюблена в молодого инженера Сулеймана, но она уже обещана другому.
Спутник телезрителя
5 октября, 22:40, Первый канал
Лайфстайл
25-летняя актриса и 50-летний режиссер впервые вышли в свет как пара
Новости кино
В российский прокат лента выйдет 14 ноября.
Новости театра
Вместо этого будут расширены полномочия директора театра Марка Варшавера.
Новости кино
Ранее они работали в компании Yellow, Black and White.
Главная тема
Новый фильм с Александром Петровым провалился в российском прокате, но получил хороший прием в других странах
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