ревью

«Малефисента: Владычица тьмы». Актеры о фильме

Показ состоится в рамках XVI Международного фестиваля современной музыки и проекта КАРО.Арт.

Восстановленную версию немого фильма «Город без евреев» покажут в Москве

Актер сыграет в сериале «История Лизи» по роману Стивена Кинга.

Смотр пройдет с 11 по 16 марта.

Фестиваль анимационного кино в Суздале начал прием заявок

«Хищник»: В девяностые убивали людей

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10 лучших короткометражных фильмов фестиваля shnit

В программе бодипозитив, половое воспитание, женский вопрос, лютый национализм и другие темы