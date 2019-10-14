Новости кино
Участники представят свои проекты 7 декабря в рамках Второго российского веб-маркета в Москве.
Новости кино
Трейлер фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
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Новости кино
Аугустин Фриццелл приступила к съёмкам картины «Последнее письмо от твоего любимого».
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Несколько историй о щенках и восьмилетней принцессе, которая превращается в рыцаря каждый раз, когда ее королевству угрожает опасность.
Ролики фильмов
Ивар Бескостный отправляется в Древнюю Русь, чтобы заручиться поддержкой князя Данилы Козловского
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Лайфстайл
По данным СМИ, актер развелся с женой еще в марте
Новости кино
Экранизацию повести Чарльза Диккенса сделают для Apple.
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Малефисента и ещё четыре безупречные сказочные колдуньи
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Спутник телезрителя
13 октября, 21:05, СТС
Фестивальная колонка
В программе бодипозитив, половое воспитание, женский вопрос, лютый национализм и другие темы
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