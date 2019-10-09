Спутник телезрителя
15 октября, 20:00, РЕН ТВ
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Артист написал книгу мемуаров
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Православный триллер Валерии Германики по сценарию Юрия Арабова
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Зомби сбегают с секретной базы.
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За сценарий драмы о Холокосте отвечает Жюстин Гилмер.
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Международные права на сериалы приобрела компания GoQuest Media.
Новости кино
Аугустин Фриццелл приступила к съёмкам картины «Последнее письмо от твоего любимого».
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Мать-одиночка Кэтрин Хан
решает оживить свою личную жизнь и придумывает себе сексуальное альтер эго.
Новости кино
Участники представят свои проекты 7 декабря в рамках Второго российского веб-маркета в Москве.
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Малефисента и ещё четыре безупречные сказочные колдуньи
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