ревью

«Кибер»: Война идёт по проводам

«Он был по-настоящему психически болен»: Элтон Джон поделился воспоминаниями о Майкле Джексоне

Православный триллер Валерии Германики по сценарию Юрия Арабова

«Мысленный волк»: Ходят тут всякие

Рецензии на фильмы

Зомби сбегают с секретной базы.

За сценарий драмы о Холокосте отвечает Жюстин Гилмер.

Международные права на сериалы приобрела компания GoQuest Media.

«Жену полицейского» и «Канцелярскую крысу» покажут в Индии

Аугустин Фриццелл приступила к съёмкам картины «Последнее письмо от твоего любимого».

Фелисити Джонс и Шейлин Вудли сыграют в экранизации романа Джоджо Мойес

Новости кино

Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов

Участники представят свои проекты 7 декабря в рамках Второго российского веб-маркета в Москве.