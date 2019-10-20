«Новогодний ремонт»

ревью

Фильм включён в одну из конкурсных программ Чикагского международного кинофестиваля.

Актрисе могут доверить роль популярного персонажа по имени Визг.

Квентин Тарантино не пошёл на поводу у китайских цензоров

Международный киносмотр проходил в португальском Порто с 14 по 19 октября.

«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела

Интервью

«Нужно просто хотеть создавать что-то новое»: как стать продюсером digital media

Преподаватель МШК Вадим Левин рассказывает, как стать продюсером и что для этого нужно