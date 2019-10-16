ревью

В номинациях также представлены якутская лента «Надо мною солнце не садится» и «Акварель» Виктора Косаковского.

«Дылда» Кантемира Балагова претендует на четыре «Азиатских Оскара»

Аглая Тарасова и Александр Петров вновь на льду и... ждут ребёнка

«Lil Peep: всё для всех»

Режиссер выступит на молодежном кинорынке в Санкт-Петербурге 27 октября.

Клим Шипенко расскажет о создании «Текста» на Cinemarket

Представители ведущих агентств и креативных команд – о новых видах рекламы.

Как бренды интегрируются в кино: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

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«Холодные берега»: Екатерина Вилкова не может быть следователем и женой одновременно

Телеканал «Россия 1» попытался включиться в битву сериалов про маньяков, но все равно сделал историю женщины трудной судьбы