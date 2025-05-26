«Семейная вражда». Заставка на английском языке

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Исполнитель главной роли в проекте «Фишер. Затмение» — о втором сезоне сериала, дружбе с Иваном Янковским и о конкуренции среди молодых актеров

Никита Худяков: «Уязвимость всегда очень тяжело играть»

Режиссер полнометражного дебюта «Самозванцы» — о 90-х, Пушкине и достоверности в кино

Мария Рейзен: «Если нечего сказать, надо молчать»

С 1 на 2 июня, 03:50, Кино ТВ

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров

Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции "Фортуна": Искусство побеждать»

«О чем ещё говорят мужчины»: Мужчины говорят ещё и ещё…

Лайфстайл

«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов

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