«Погоня за лисой». Заставка на английском языке

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Освальд вместе со своими друзьями участвует в охоте на лис, но обнаруживает, что его лошадь упряма и поначалу не даёт ему ехать

«Возвращение чувств». Отрывок «Рёв волны» «Мимозы». Трейлер с английскими субтитрами «Играй как девчонка» «Хутор». Отрывок