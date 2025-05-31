«Слон Элмер». Заставка на английском языке

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Маленький слонёнок стыдится своего хобота, пока не спасает с его помощью свою подружку-тигрицу, используя его как пожарный шланг, когда её дом был окутан огнём

«Возвращение чувств». Отрывок «Рёв волны» «Мимозы». Трейлер с английскими субтитрами «Играй как девчонка» «Хутор». Отрывок