«Плоды прогресса». Заставка на английском языке

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Том особенно ленив, и мамочке становится еще проще выгнать его, когда появляется новый робот-кот Механо, ловящий мышей

«Возвращение чувств». Отрывок «Рёв волны» «Мимозы». Трейлер с английскими субтитрами «Играй как девчонка» «Хутор». Отрывок