«Играй как девчонка»

трейлер

Принцессам не место на футбольном поле? Юная спортсменка Арэнэ готова показать всем, на что способна её команда

«Возвращение чувств». Отрывок «Рёв волны» «Мимозы». Трейлер с английскими субтитрами «Хутор». Отрывок «Заклятие монахини»