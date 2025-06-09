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«Бессмертная гвардия 2». Трейлер на английском языке

трейлер

9 июня 2025
Шарлиз Терон и её команда бессмертных воинов продолжают свою миссию по защите человечества

«Позолоченный век». 3 сезон. Трейлер на английском языке
«Косолапый агент»
«Кейпоп-охотницы на демонов»
«Кунг-фу кот»
«Астрал. Остров проклятых»

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Марван КензариКиКи ЛайнЛука МаринеллиВиктория МахониШарлиз ТеронМаттиас Шонартс
фильмы
Бессмертная гвардия 2

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«Косолапый агент»
«Косолапый агент»
Секретный агент Бернард отправляется на задание, где теряет свой чип и лишается сверхспособностей, становясь обычным белым медведем
«Кейпоп-охотницы на демонов»
«Кейпоп-охотницы на демонов»
Между концертами на стадионах суперзвёзды кей-попа Руми, Мира и Зои защищают фанатов от сверхъестественных угроз с помощью своих тайных способностей
«Кунг-фу кот»
«Кунг-фу кот»
Кунг-фу коту предстоит раскрыть опасный заговор коварного колдуна, превращающего людей в зверей, и спасти мир от погружения в хаос!

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