«Бессмертная гвардия 2». Трейлер на английском языке

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11 июня «Косолапый агент» Секретный агент Бернард отправляется на задание, где теряет свой чип и лишается сверхспособностей, становясь обычным белым медведем

11 июня «Кейпоп-охотницы на демонов» Между концертами на стадионах суперзвёзды кей-попа Руми, Мира и Зои защищают фанатов от сверхъестественных угроз с помощью своих тайных способностей