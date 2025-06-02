«Квартет для двоих». ТВ-ролик

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Лайфстайл «Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи Артист объяснил, почему у него нет детей, собак и жён

Спутник телезрителя «Монах и бес»: Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов 4 июня, 17:00, viju TV1000 русское

Спутник телезрителя «Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала В ночь с 3 на 4 июня, 02:20, ТНТ

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Новости кино Петр Рыков вернулся к роли Саши Дымова во втором сезоне «Кордона» Продолжение сериала снимают в окрестностях Великого Новгорода

Лайфстайл «Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»

Рецензии на фильмы Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины Дебютный фильм Марии Рейзен о 90-х