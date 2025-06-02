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Открытие фестиваля молодого кино в Великом Новгороде
Новости кино
НТВ приступил к съемкам третьего сезона остросюжетной драмы
Интервью
Режиссер полнометражного дебюта «Самозванцы» — о 90-х, Пушкине и достоверности в кино
Лайфстайл
Актриса получила документы о разводе в свой день рождения
Спутник телезрителя
31 мая, 19:00, viju TV1000
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Открытие Summer Cinema by KION
Главная тема
Ум, честь и совесть Соединенных Штатов Америки
Новости кино
Выпустить фильм планируют в 2026 году
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