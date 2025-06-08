«Обретая веру». Трейлер на английском языке

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Говорящие мишки, советские школьники в космосе, гигантские персики и тихие победители «Оскара»

Время приключений: атмосферные фильмы, будоражащие как «Маленький принц» Сент-Экзюпери

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Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»

Актриса – о сериале «Доктор Вера», переключении с драмы на комедию и музыке