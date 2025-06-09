«Номер 24». Трейлер с английскими субтитрами

Молодой норвежец Шюр Ватне Бреан решает оказать сопротивление нацистско-германским войскам в день вторжения, чтобы впоследствии стать лидером «банды Осло», совершившей бесчисленные дерзкие диверсионные акты
«Авиатор». Трейлер №2
«Царь ночи»
«Берлинская жара»
«Песня звучит печально». Трейлер на английском языке
Советского учёного Иннокентия размораживают в 2026 году. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни. В главных ролях — Александр Горбатов и Константин Хабенский
Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским учёным предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам. В роли учёного-физика Даниил Страхов
