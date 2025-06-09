«Любовь к пицце». Заставка на английском языке

что почитать?

Иконе Голливуда было 89 лет

Актёр уверен, что брат пропил деньги, предназначенные для похорон отца

«Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате

Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка»

В ночь с 15 на 16 декабря, 03:20, viju TV 1000

Интервью

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»

Актер – о «Семейном счастье», продюсерском дебюте и работе со Стасей Толстой и Кириллом Серебренниковым