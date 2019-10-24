«Текст». Отрывок

Обзор сериалов
Никита Волков из футболиста превращается в физрука
Новости театра
Премьера музыкального спектакля «Неизвестный друг» состоится в декабре.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Устав от гиперопеки матери, Данил Акутин
решает найти родного отца.
Спутник телезрителя
24 октября, 22:30, TV1000
Ролики фильмов
Продолжение истории необычного водителя скорой помощи Гоши Куценко
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Ролики фильмов
Неопытная сиделка Эмили сталкивается с ужасающим мстительным привидением.
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Презентация нового сезона телеканала
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Актёр был успешным гимнастом
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Актриса призналась, что вполне счастлива и без мужчины
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