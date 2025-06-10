Кино-Театр.Ру
«Порки и Гэбби». Заставка на английском языке

фрагменты

10 июня 2025
Порки и несдержанный козёл Гэбби отправляются в поход

Порки и Гэбби

«Берлинская жара»
«Берлинская жара»
Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским учёным предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам. В роли учёного-физика Даниил Страхов

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
