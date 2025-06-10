«Порки и Даффи». Заставка на английском языке

что почитать?

Иконе Голливуда было 89 лет

В ночь с 15 на 16 декабря, 03:20, viju TV 1000

«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей

Портрет знаменитого режиссера к выходу «Ночей Кабирии» в повторный прокат

И свет во тьме светит: как Федерико Феллини вошел в историю

Киновед Вячеслав Шмыров об актерской и человеческой неповторимости актера

Кирилл Лавров из времени героев: 100 лет со дня рождения

«Чернобыль»: Данила Козловский в огне не горит и в воде не тонет

Ирина Алферова и Лянка Грыу появятся в военно-исторической драме «Ушедшие в метель»

Интервью

Глафира Тарханова: «Психолог может подсказать важные детали будущей роли»

Актриса о сериале «Даниловский тупик», работе с сестрой на площадке и важности смотреть себя со стороны