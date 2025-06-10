«Прогулка дедушки в помещении». Заставка на английском языке

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Что связывает фильм о Екатерине II и радиопостановки почти столетней давности?
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Многосерийный проект режиссера Сергея Гинзбурга
рассказывает об эпохе Петра Великого
Рецензии на фильмы
Александр Петров бросает вызов монстру со дна
Интервью
Актриса – о сериале «Доктор Вера», переключении с драмы на комедию и музыке
Новости кино
Съемки проекта завершились
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Пара впервые вышла в свет после подтверждения романа
Главная тема
Говорящие мишки, советские школьники в космосе, гигантские персики и тихие победители «Оскара»
Обзор сериалов
Готовимся к яркому телесезону
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