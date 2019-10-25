«Дублинские убийства»

Ролики фильмов
Спутник телезрителя
25 октября, 23:45, СТС
Лайфстайл
Актриса не может понять, где находится источник ненависти к ней и её детям
Ролики фильмов
Команда Томаса Миддлдитча
наконец переходит в высшую лигу и превращается в настоящего технологического гиганта.
Ролики фильмов
Успешная, но одинокая бизнес-леди Ольга Павловец
пытается построить личную жизнь.
Новости кино
Картина выйдет на онлайн-платформе Premier.
Новости кино
В номинациях, вероятно, появится и Брэд Питт.
Ролики фильмов
Видео об уникальной технологии съемок нового масштабного фильма режиссера Сэма Мендеса
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Новости театра
Премьера музыкального спектакля «Неизвестный друг» состоится в декабре.
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Когда пошел в кинотеатр, а пришел в галерею
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Никита Волков из футболиста превращается в физрука
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Премьера фильма «Верность»
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