Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Миссия: Взломать экзамен»

трейлер

14 июня 2025
Рэнди Кутюр в семейной комедии об учениках средней школы, которые решают исправить свои неудачные оценки за экзамен

«Святая ночь. Охотники на демонов»
«Игра в кальмара: Перезагрузка»
«Настоящие детективы»
«Укради мою мечту»
«Про людей и про войну»

видео добавил посетитель Полька
персоны
Рэнди КутюрДженнифер Эспозито
фильмы
Миссия: Взломать экзамен

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Театр в кино: Травиата
Россия, 2025
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов: Битва с демонами
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен