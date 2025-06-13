«Anna Asti. Царица»

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Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия

«Бери да помни»: Игра в кости

В ночь с 14 на 15 июня, 03:00, ОТР

Говорящие мишки, советские школьники в космосе, гигантские персики и тихие победители «Оскара»

Время приключений: атмосферные фильмы, будоражащие как «Маленький принц» Сент-Экзюпери

Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани разрыва

Интервью

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»

Актриса – о сериале «Доктор Вера», переключении с драмы на комедию и музыке