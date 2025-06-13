«Anna Asti. Царица»

Лайфстайл
Актриса призналась, что влюблена
Спутник телезрителя
12 июня, 23:40, ТНТ
Новости кино
Актер сыграет главную роль в фильме Netflix
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 июня, 03:00, ОТР
Главная тема
Говорящие мишки, советские школьники в космосе, гигантские персики и тихие победители «Оскара»
Лайфстайл
Между возлюбленными возникло напряжение из-за творческих неудач певицы
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Александр Петров бросает вызов монстру со дна
Интервью
Актриса – о сериале «Доктор Вера», переключении с драмы на комедию и музыке
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