«PSY Антиномия»

трейлер

18 июня 2025
Илья Долгих и Антон Лунин расследуют кровавое убийство и выходят на след профессора-психиатра, который проводит опыты над людьми

персоны
Илья ДолгихВадим КувицынАнтон ЛунинВиталий МарксАделина Переверзева
обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   22.06.2025 - 17:47
До мистики не хватило, до ужасов тоже. Остановились на пол пути. читать далее>>
Всего сообщений: 1
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
