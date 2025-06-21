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«На сопках Маньчжурии». ТВ-ролик №3
«На сопках Маньчжурии». ТВ-ролик №3
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телеролик
21 июня 2025
Советские разведчики узнают о готовящемся взрыве химического завода в Маньчжурии. Чтобы остановить врага, в Харбин отправляется разведвзвод. В главной роли —
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видео добавил посетитель
Денис1977
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фильмы
На сопках Маньчжурии
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