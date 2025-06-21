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«На сопках Маньчжурии». ТВ-ролик №3

телеролик

21 июня 2025
Советские разведчики узнают о готовящемся взрыве химического завода в Маньчжурии. Чтобы остановить врага, в Харбин отправляется разведвзвод. В главной роли — Сергей Жарков

«Виноград». Тизер-сцена
«Только во сне». Трейлер на английском языке
«Евгений Телегин». Трейлер №2
«Страна Рождества». Трейлер №2
«Скотный двор». Отрывок на английском языке

видео добавил посетитель Денис1977
персоны
Иван АрхангельскийВадим БадмацыреновАлександр БалуевСергей ЖарковДенис НеймандМарина Петренко
фильмы
На сопках Маньчжурии

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