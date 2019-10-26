«Женская версия. Романтик из СССР»

Ролики фильмов
Детектив Софья Ардова
обращается к старому советскому делу своего деда, чтобы найти загадочную девушку.
Лайфстайл
Артисты стали гостями шоу «Вечерний Ургант»
Лайфстайл
А также о деньгах, ролях в кино и российских режиссерах
Лайфстайл
Премьера мелодрамы «Троица»
Лайфстайл
Несколько лет назад актриса перенесла операции по удалению женских репродуктивных органов - мастэктомию и овариоэктомию
Ролики фильмов
Следователь Софья Ардова
берется за дело об убийстве частного сыщика.
Обзор сериалов
Третья часть исторического сериала с Мариной Александровой в роли стальной императрицы
Интервью
Как популярный актер стал продюсером армянского фильма
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Джесси Айзенберг уничтожают зомби и провозглашают семейные ценности
Новости кино
Эту роль исполнит Оливия ДеДжонг.
Спутник телезрителя
26 октября, 18:40, СТС
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