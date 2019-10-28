«Я вернусь»

ревью

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Обзор сериалов Че смотришь? 15 лучших сериалов XXI века Кино-Театр.Ру пытается выбрать самые красивые звезды на небе

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Ролики фильмов «Киллер по вызову» Как наладить семейную жизнь после тюрьмы и избежать встречи с наемным убийцей.

Новости кино «Бессмертный» Ксении Охапкиной удостоен гран-при «Артдокфеста» Смотр неигрового кино подвёл итоги.

Интервью Иван Охлобыстин: «Полярный» — это русский «Фарго» Популярный актер и прекрасный семьянин - о своей роли в новом телесериале

Новости театра Николай Коляда привезёт зимой в Москву «Калигулу», «Носферату» и ещё 30 спектаклей С 13 января по 2 февраля 2020 года в столице пройдёт фестиваль «Коляда-театр "На Страстном"».