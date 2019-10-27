ревью

Ролики фильмов «Киллер по вызову» Как наладить семейную жизнь после тюрьмы и избежать встречи с наемным убийцей.

Новости кино «Бессмертный» Ксении Охапкиной удостоен гран-при «Артдокфеста» Смотр неигрового кино подвёл итоги.

Интервью Иван Охлобыстин: «Полярный» — это русский «Фарго» Популярный актер и прекрасный семьянин - о своей роли в новом телесериале

Новости театра Николай Коляда привезёт зимой в Москву «Калигулу», «Носферату» и ещё 30 спектаклей С 13 января по 2 февраля 2020 года в столице пройдёт фестиваль «Коляда-театр "На Страстном"».

Спутник телезрителя «Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ 27 октября, 12:41, РЕН ТВ

Ролики фильмов «Вальгалла: Рагнарёк» Двое смертных из Средиземья попадают в небесный чертог в Асгарде.