«Труська, Чулко и пресвятой Подвяз». 2 сезон. Трейлер №2 на японском языке

анонс

Походник-одиночка встречает начинающую кемпершу. Так начинается тернистый путь путешественников, которым предстоит трансформация из соло в дуэт

«Соло-кемпинг на двоих». Трейлер №2 на японском языке

25 июня

«Дождь и ты». Трейлер на японском языке

Теплая история о тихой жизни писательницы и её необычного сожителя — пушистого зверька, который представляется собакой, но подозрительно смахивает на тануки