«Труська, Чулко и пресвятой Подвяз». 2 сезон. Трейлер №2 на японском языке

Энрик Окер
и его семья в последний раз собирается на прибрежной вилле перед тем, как продать дом
Походник-одиночка встречает начинающую кемпершу. Так начинается тернистый путь путешественников, которым предстоит трансформация из соло в дуэт
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Озорных братьев-медведей Бриара и Брамбла ждет новое, по-настоящему фантастическое приключение!
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